Continua a crescere il numero dei senzatetto negli Usa: +12% nell’ultimo anno

Aumenta drasticamente il numero dei senza tetto negli Stati Uniti. L’autorità federale U.S. Interagency Council on Homelessness (USICH), ha dichiarato il numero delle persone che vivono per strada è aumentato del 12% in un solo anno. Le ragioni sono da ricercare nell’aumento degli affitti e nel calo degli aiuti per il Covid. Secondo i dati, a gennaio 2023 i senzatetto erano 653.000. Si tratta della cifra più alta da quando, nel 2007, il Paese ha iniziato a rilevare le dimensioni della popolazione dei senzatetto a un certo punto dell’anno. Rispetto al gennaio 2022, un anno dopo gli homeless negli Stati Uniti erano 70.650 in più. L’ultima stima suggerisce anche che gran parte dell’aumento è dovuto a persone che diventano senzatetto per la prima volta. Il trend segna anche la fine di una tendenza alla diminuzione iniziata nel 2012.

Alloggi e caro prezzi

Il ministro per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano, Marcia Fudge, ha dichiarato che “Questi dati sottolineano l’urgente necessità di sostenere soluzioni e strategie collaudate che aiutino le persone a porre fine rapidamente alla condizione di senzatetto e a prevenirla in primo luogo”. Il direttore esecutivo dell’USICH Jeff Olivet, ha spiegato, invece, che gli aiuti forniti durante la pandemia di Covid hanno ritardato l’aumento dei senzatetto che si osserva ora. Sebbene vi siano diversi fattori scatenanti, le cause più significative del fenomeno dei senzatetto sono la mancanza di alloggi a prezzi accessibili e l’elevato costo delle abitazioni. Di conseguenza, molti americani vivono di assegno in assegno e molti sono rischiano di rimanere senza casa. Secondo le analisi più recenti della National Alliance to End Homelessness e dello Hud, il dipartimento per l’Edilizia e lo sviluppo urbano, i senzatetto negli Stati Uniti sono aumentati del 6% dal 2017 e oggi sono 582.462. 18 persone ogni 10mila cittadini non ha un’abitazione dove vivere, per indigenza o altri motivi, dormono all’aperto, in ripari di fortuna o in ricoveri organizzati dalle comunità. Sono dati, a ben vedere, non dissimili da quelli dell’Europa o anche dell’Italia ma che stridono con più forza nella prima economia mondiale, anche per la mancanza di un Welfare in grado di alleviare la condizione delle persone più povere.

