Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– L’Inter vola, il Milan sorride e il Bologna sogna– Sorteggi tosti ma non proibitivi, per la Lazio è durissima– Federica Brignone trionfa in Val d’Isere, terza Sofia Goggia– Milano piega Varese, Treviso si rianima con Trento– La Barba al Palo – Inter e Bologna giocano a calciogm/gtr