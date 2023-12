Colloquio Meloni-Salvini a Palazzo Chigi “Piena sintonia”

ROMA (ITALPRESS) – Colloquio tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Palazzo Chigi. È successo al termine della riunione sul Pnrr. Secondo quanto riferiscono qualificate fonti di Governo, Meloni e Salvini si sono intrattenuti per un'ora nello studio della premier, "in un clima come sempre amichevole": è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione politica, e aggiornarsi sui principali dossier. È confermata "la piena sintonia per raggiungere tutti gli obiettivi del programma elettorale con l'ambizione di rivincere le elezioni Politiche al termine della scadenza naturale della legislatura", riferiscono le stesse fonti. – Foto ufficio stampa Mit – (ITALPRESS). sat/red 06-Dic-23 14:41

