Midiri “Interesse UE nei confronti dell’Ateneo di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dà un ulteriore significato anche alla presenza che abbiamo avuto nel febbraio scorso di Ursula von der Leyen, il che dà l’idea e la chiara sensazione di un interesse della comunità europea nei confronti del nostro Ateneo”. Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. “Non è soltanto un interesse su una università, ma è un interesse su un popolo che vuole crescere e l’Ateneo è in qualche modo l’esempio più alto, l’esempio più culturalmente rappresentativo di questa comunità – aggiunge Midiri -. Questa è un’occasione importantissima perché il messaggio che vogliamo dare è forte e chiaro. È quello di un Ateneo mediterraneo che però ha una chiara proiezione europea e che vuole diventare hub al centro del Mediterraneo per tutti i paesi rivieraschi, dalla Grecia al Portogallo al Nordafrica, permettendo quindi questa contaminazione di saperi, contaminazione anche di popolazioni, verso una proiezione europea. Tutto questo è dimostrato nei fatti anche dall’interesse che ha la Commissione attraverso gli organi effettori che sono quelli che poi decidono i grandi stanziamenti di ricerca e se questo andrà avanti, direttamente la Sicilia e Palermo riceveranno una quantità di milioni importante che cambierà il volto non soltanto della ricerca, ma anche degli stili di vita di questa città”. xd6/vbo/gtr