Forlì, sequestrati centinaia di articoli contraffatti. Una denuncia

FORLÌ (ITALPRESS) – Nel corso di un’operazione condotta a Savignano sul Rubicone (FC), le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 700 articoli e capi di notissime marche, tutte abilmente contraffatte, stoccati presso l’abitazione di un uomo del posto, che ora è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Si tratta, in particolare, di un 48 enne incensurato, finito nel mirino del Finanzieri della Tenenza di Cesenatico, che ne seguivano da tempo i movimenti e la rete di relazioni. Così, nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Forlì, alla quale nei giorni scorsi i militari avevano inoltrato un dettagliato rapporto, le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte a un vero e proprio emporio del tarocco; sistemati con cura ed esposti in ogni angolo della casa, vi erano, infatti, numerosissimi profumi, cosmetici, borse, capi d’abbigliamento, scarpe ed altri articoli, tutti recanti i segni distintivi di note griffe della moda e di prodotti di bellezza abilmente contraffatti. Si stima che il giro d’affari illecito possa superare i 40 mila euro. Sono, pertanto, in corso ulteriori indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e disarticolare la catena logistica, organizzativa a strutturale della filiera illecita.(ITALPRESS).

trl/gtr

Condividi questo articolo: