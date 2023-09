Pnrr Cultura, Sangiuliano incontra i sindaci della Campania

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura deve essere un diritto diffuso, non elitario, e declinato in tutti i territori perché attiene direttamente alla qualità della vita dei cittadini. Il Ministero vuole essere vicino ai Comuni della Campania che credono nel valore della cultura. Anche perché la storia e la ricchezza del patrimonio ci dicono che in Campania la cultura può essere un grande ambito di sviluppo socio economico”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano al tavolo tecnico per fare il punto sulle attività in corso e recepire le istanze dei Comuni risultati vincitori della linea B del bando Borghi del PNRR.

(Fonte video: Ufficio Stampa Ministero della Cultura)

