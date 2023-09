Promozione di prodotti agricoli nel Lazio, sono online le graduatorie di avviso pubblico

Nell’ambito dell’Avviso Pubblico per Agevolazioni 2023, destinato al finanziamento di progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e sperimentazione, che riguardano i prodotti agricoli e il patrimonio enogastronomico laziale, sul sito www.arsial.it sono presenti le graduatorie di merito. Attraverso l’Avviso, riservato a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, che ha reso possibile la realizzazione di centinaia di iniziative, Regione Lazio e Arsial hanno promosso la conoscenza delle produzioni agroalimentari laziali, delle realtà agricole locali e dei territori rurali del Lazio. L’Allegato A delle graduatorie finali comprende l’elenco delle domande idonee e finanziate fino agli attuali stanziamenti disponibili, per la somma di 2.000.000,00 di euro. L’Allegato B contiene l’insieme delle domande ammesse a valutazione e ritenute non idonee al finanziamento. L’Allegato C include l’elenco delle domande non ammesse a valutazione.

