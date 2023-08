Primo weekend di controesodo: italiani in viaggio tra caldo e traffico intenso

È tempo di ripartenze per oltre 12 milioni di italiani: secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia questo sarà il terzo fine settimana di agosto tra bollini rossi per il traffico e quelli per il caldo. Particolare attenzione è riservata al costante aumento dei flussi di traffico, in prossimità dei rientri di domenica nel primo vero weekend di controesodo. Le autostrade più trafficate saranno le direttrici di collegamento, la A1 Milano – Napoli e la A14 Bologna – Taranto.

Stop al transito dei mezzi pesanti

Per migliorare la circolazione, Autostrade per l’Italia ha provveduto a “rimuovere i cantieri più impattanti” e a “rafforzare i servizi di assistenza all’utenza lungo i tratti più trafficati”. Bandito inoltre il transito ai mezzi pesanti nelle fasce orarie con più spostamenti. I veicoli superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8 alle ore 16 di oggi e dalle 7 alle 22 domenica.

Traffico intenso, domenica al top

Anas mette in allerta su possibili incolonnamenti sull’Autostrada del Mediterraneo, A2, verso Nord, la statale 16 dalla Puglia direzione Veneto, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande raccordo anulare di Roma, specialmente durante la serata di domenica.

Otto città da bollino rosso

Il Bollettino sulle ondate di calore indica l’aumento delle città da bollino rosso, passano a 8 da oggi a domani: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia; dall’arancione al rosso Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo; domenica si aggiungono all’elenco Milano e Napoli.

Maltempo in arrivo

Da metà della prossima settimana, e per la fine di agosto, le previsioni meteo prevedono l’arrivo del maltempo.

