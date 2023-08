Sam Bankman-Fried accusato di aver utilizzato fondi rubati per oltre 100 milioni di dollari

Sam Bankman-Fried, fondatore e Ceo di Ftx, è accusato di aver utilizzato i soldi rubati ai clienti della sua piattaforma di scambio di criptovalute per raccogliere più di 100 milioni di dollari in contributi destinati alla campagna politica per le elezioni di midterm 2022. Secondo le accuse, Bankman-Fried avrebbe ordinato a due dirigenti di Ftx di eludere i limiti di contribuzione e di nascondere la provenienza del denaro. L’uomo avrebbe poi sfruttato la sua influenza per fare pressioni sul Congresso e sulle agenzie di regolamentazione per sostenere la legislazione e la regolamentazione che riteneva avrebbe reso più facile per Ftx continuare ad accettare i depositi dei clienti e crescere. Bankman-Fried deve affrontare sette capi d’accusa di cospirazione e frode per il crollo di Ftx, sebbene non sia stata eliminata la cospirazione per violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale come conteggio separato.

Un programma illegale

I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno dichiarato, il mese scorso, che avrebbero ritirato tale accusa dopo che le Bahamas, dove aveva sede Ftx e dove Bankman-Fried era stato arrestato nel dicembre 2022, hanno dichiarato di non aver mai avuto intenzione di estradarlo per questo motivo. Invece, la scorsa settimana i pubblici ministeri hanno detto al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Lewis Kaplan, che un nuovo atto “chiarirebbe che il signor Bankman-Fried rimane accusato di aver condotto un programma illegale di finanziamento della campagna come parte dei programmi di frode e riciclaggio di denaro originariamente addebitati”. Mark Botnick, portavoce di Bankman-Fried, ha rifiutato di commentare.

