Valditara: “a breve riforma su istruzione tecnico professionale”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di Futuro Direzione Nord, organizzata da Fondazione Stelline ha annunciato che “Fra non molto sarà fatta una riforma importante per l’istruzione tecnico professionale. Stiamo costruendo un consenso trasversale e molto ampio, una grande riforma che è ciò che serve per dare una chance a molti ragazzi”. “Credo che il lavoro dell’insegnante è il lavoro più bello al mondo, anche il più importante, dare un futuro a dei ragazzi credo sia la cosa più significativa che una persona possa fare. Dare un futuro a tutti i ragazzi, valorizzando i talenti di ciascuno, le abilità di ciascuno e quindi quella scuola che mette al centro la persona, la scuola costituzionale che avevano in mente i nostri costituenti”, ha aggiunto il ministro. “Se tutto questo è vero, dobbiamo superare il concetto novecentesco di un’unica intelligenza con un’unica gradazione, c’è una intelligenza pratica e teorica. Se vogliamo uscire da una scuola classista perché, se è vero che l’ascensore sociale è fermo alla metà degli anni ’70, vuol dire che questo modello di scuola, nonostante il lavoro eroico dei nostri insegnanti, non riesce a valorizzare i talenti di tutti”, ha spiegato Valditara.

