Studio e sport agonistico non sono inconciliabili. Anzi. L’esempio dei college statunitensi dice tutt’altro. L’Università Federico II di Napoli ha premiato 51 studenti-atleti che frequentano l’ateneo. La maggior parte studia ingegneria, economia, medicina, informatica e giurisprudenza. “Atleta federiciano”, alla sua prima edizione, è l’iniziativa nata per sostenere i giovani impegnati in attività sportive agonistiche.mgg/gsl