Lavoro, nasce Distretto Italia per formare 10 mila giovani

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, presso il Centro ELIS di Roma, la presentazione ufficiale del progetto Distretto Italia: un programma voluto dalle principali aziende italiane e centri di formazione per orientare, formare e inserire nel mondo del lavoro oltre 10.000 giovani. Il progetto mira a riportare al centro la formazione professionale e il lavoro tecnico specialistico. Con la nascita di Distretto Italia si vuole rispondere, a livello nazionale, ai dati relativi all'inoccupazione giovanile: sono infatti circa tre milioni i giovani compresi nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 34 anni che in Italia non studiano e non lavorano, la generazione dei neet. Made in Genesi, agenzia pubblicitaria che cura la comunicazione dell'intero progetto, diventa anche partner attivo per sostenere Distretto Italia e collaborare con le aziende che fanno parte. "Prendere parte ad una iniziativa del genere ci permette di partecipare a un significativo cambiamento di prospettiva per il nostro Paese. L'obiettivo di Distretto Italia è ripartire dalla formazione dei giovani per approdare ad un lavoro sempre più specializzato e ad una sempre maggiore autorealizzazione della persona. Tutto ciò rispecchia a pieno i valori della nostra agenzia", afferma Alfredo Visca, Founder & Commercial Director di Made in Genesi, in occasione della giornata di lancio del progetto. Prosegue Pietro Causati, Founder & Project Manager di Made in Genesi: "a partire dal payoff "Insieme diventiamo futuro", l'agenzia ha realizzato il piano di comunicazione che è stato costruito sulla base di un'oculata profilazione dei target e di un'attenta analisi del mondo giovanile. Questo ci ha consentito di sviluppare una nuova narrazione dei mestieri e uno storytelling costruito sulla "verità". Tale analisi ha permesso di elaborare un sistema valoriale che vede come colonne portanti "orientamento, formazione, lavoro e identità". Promosso dal Consorzio ELIS, Distretto Italia coinvolge ad oggi 34 soggetti, tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: Autostrade per l'Italia, A2A, Adecco, Bain & Company, BNL BNP Paribas, Boston Consulting Group, Cisco, Confimprese, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, FMTS Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, Gruppo FNM, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Open Economics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, SITE Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synergie, TIM, Trenord e Umana. -foto ufficio stampa Made in Genesi – (ITALPRESS). mgg/com 13-Apr-23 15:40

