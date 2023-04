Sblocco fondi Cigs: incontro assessori regionali-ministra Calderone

La ministra del Lavoro Marina Calderone, durante l’incontro in videoconferenza convocato su vari temi, al quale hanno partecipato gli assessori regionali del Lavoro e il Presidente di Anpal Servizi Massimo Temussi, ha annunciato che a breve saranno sbloccati e ripartiti i fondi per la cassa integrazione straordinaria e la mobilità in deroga per garantire un sostegno al reddito di quei lavoratori che hanno esaurito tutti i gradi della cig. “La ministra Calderone ha accolto la nostra richiesta sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro attraverso una nota urgente trasmessa qualche giorno fa, nella quale abbiamo sottolineato le forti criticità economiche e sociali delle aree di crisi industriali complesse, in cui permane un consistente bacino di persone disagiate e in stato di disoccupazione. La Legge di Bilancio 2023 ha infatti stanziato 70 milioni di euro per la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga”. Abbiamo quindi chiesto alla ministra l’assegnazione del riparto da destinare alla Sardegna, quale quota dello stanziamento complessivo nazionale, pari ad un fabbisogno di dieci milioni di euro” ha commentato l’assessore regionale sardo del Lavoro Ada Lai. “Auspichiamo anche un intervento che garantisca un riallineamento del trattamento del sussidio al reddito, in quanto i beneficiari del sostegno, con le decurtazioni dovute al prolungato periodo di godimento, non percepiscono più di 480 euro mensili. Abbiamo chiesto pertanto un livello economico dignitoso, in grado di soddisfare le basilari esigenze familiari”, ha aggiunto. All’ordine del giorno anche il Programma Gol e la necessità di spendere bene e velocemente le risorse e le nuove misure di avvio al lavoro, in alternativa al Reddito di cittadinanza, per chi può lavorare.

