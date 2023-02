Il grido degli iraniani: “Se non siamo uniti ci uccideranno uno ad uno”

Lo slogan “donna, vita, libertà” è urlato sempre più forte, perché adesso più che mai è necessario che tutto il mondo testi in ascolto, adesso bisogna spingere tutti insieme sulle leve che possono fare saltare il regime assassino dell’Iran e restituire questa meravigliosa nazione al suo popolo. Ieri in Piazza San Giovanni a Roma, migliaia di manifestanti si sono riuniti per chiedere la presenza e il sostegno internazionale contro il regime islamico che ha reso l’Iran una pozza di sangue e dolore.

Due ospiti d’onore sono arrivati a Roma, nonostante siano un bersaglio sensibilissimo per il regime, per far sentire voce e presenza ai protestanti in Italia e chiedere anche il sostegno del governo italiano: Masih Alinejad e Hamed Esmaeilion, a cui questo regime ha già tolto tutto, uccidendo sua moglie e sua figlia di 9 anni. In piazza San Giovanni le foto dei martiri uccisi dal regime, inclusi i bambini, hanno formato un estemporaneo, ma indimenticabile, cimitero all’ombra della Basilicata di San Giovanni. Dopo la grande manifestazione Internazionale a Bruxelles contro il regime e la richiesta di inserimento dei Pasdaran nell’elencodei terroristi, ieri Roma si è costituita come una piazza nevralgica a cui chiedere posizione politica, soprattutto ora che è stato approvato, come annunciato da Josep Borrell, il quinto pacchetto di sanzioni per il governo iraniano.

Cerchiamo di conoscere meglio questi due attivisti che rischiano ogni giorno la vita per il loro popolo.

Masih Alinejad, nata Masoumeh Alinejad-Ghomi (11 settembre 1976), è una giornalista, blogger, scrittrice e attivista politica iraniana naturalizzata statunitense, presentatrice/produttrice al VOA Persian Service, corrispondente per Radio Farda, collaboratrice per la televisione Manoto e per IranWire. Alinejad si concentra sulle critiche allo status dei diritti umani in Iran, in particolare i diritti delle donne.

Vive a New York City e ha vinto numerosi premi, tra cui il Vertice di Ginevra 2015 per i diritti umani e la democrazia per i diritti delle donne, l’Omid Journalism Award dalla Mehdi Semsar Foundation e un AIB “Highly Commended” Premio Eccellenza Mediatica. Nel 2019, Alinejad ha citato in giudizio il governo iraniano in un tribunale federale degli Stati Uniti per molestie contro di lei e la sua famiglia. Ha pubblicato un libro nel 2018, intitolato The Wind in My Hair, in cui parla delle sue esperienze in Iran, dove scrive che le ragazze “sono cresciute per tenere la testa bassa, per essere le più discrete possibili e per essere mansuete”. Nel 2021, i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato quattro funzionari dell’intelligence iraniana di aver complottato per rapire un detrattore del governo iraniano; l’obiettivo non è stato nominato, ma Masih crede che fosse lei. Hamed Esmaeilion ( nato il 12 marzo 1977) è un attivista sociale , scrittore e dentista iraniano-canadese . Esmaeilion ha vinto l’Hooshang Golshiri Literary Awards per due dei suoi libri, Dr. Datis e Thyme is not Fair . Esmaeilion è il presidente e portavoce dell’Associazione delle famiglie delle vittime del volo PS752 . Parisa Eghbalian (moglie di Esmaeilion) e Reera Esmaeilion (sua figlia – 9 anni), erano sul volo Ukraine International Airlines 752 da Teheran a Kiev l’8 gennaio 2020. Questo volo è stato abbattuto da due aerei terra-aria missili del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) poco dopo il decollo, uccidendo tutti i 176 passeggeri e l’equipaggio a bordo, comprese la moglie e la figlia di Esmaeilion. Questo incidente è avvenuto mentre lo spazio aereo iraniano avrebbe dovuto essere chiuso prima dell’attacco a causa delle attività militari in corso in quel momento. Questo volo che doveva decollare alle 5:15 (ora locale) è stato ritardato e alla fine è volato alle 6:12 ed è stato colpito dopo pochi minuti e si è schiantato vicino alla città di Parand .

Esmaeilion è uno dei fondatori e anche Presidente e portavoce dell’Associazione delle famiglie delle vittime del volo PS752 , con cui stanno cercando di “intraprendere un’azione legale per questo crimine” e “commemorare la memoria dei morti”. Successivamente è apparso in 752 Is Not a Number , un film documentario canadese, diretto da Babak Payami e distribuito nel 2022. Il 1 ° ottobre 2022, Esmailiyoun ha organizzato una manifestazione globale contro la Repubblica islamica per gli iraniani che vivono all’estero, sulla scia della morte di Mahsa Amini per sostenere le proteste dell’Iran contro il regime.

Queste manifestazioni si sono svolte in più di 150 città del mondo contro la Repubblica islamica. Le più grandi proteste sono avvenute in città come Sydney , Melbourne , Londra , Edimburgo , Stoccolma , Bruxelles , Berlino , Roma , Los Angeles , Toronto . Si stima che a Richmond Hill, Ontario più di 50mila manifestanti hanno partecipato alla manifestazione. Esmaeilion ha organizzato una manifestazione a Berlino il 22 ottobre 2022 e ha invitato gli iraniani in Europa a essere la voce dei manifestanti in Iran.

Il numero di manifestanti è stato stimato tra 80.000 e 100.000. Esmaeilion ha detto:” Sappiamo tutti che il popolo iraniano ha un diritto assoluto contro un governo oppressivo. Sappiamo tutti fino a che punto l’Occidente ha placato i nostri assassini e gli assassini del nostro popolo; Digli di inserire l’IRGC nella lista dei terroristi. Di’ loro di espellere gli ambasciatori del governo dell’inganno e della menzogna. Dite loro di licenziare coloro che dipendono dal governo. Dite loro di aiutare gli iraniani a ottenere internet gratis. Dite loro di chiedere il rilascio dei prigionieri politici solo attraverso i canali diplomatici che si ostinano a mantenere. Dite al mondo intero che rovesceremo il dittatore con o senza l’aiuto dei nostri paesi democratici. Non dubitate mai che l’Iran raggiungerà la libertà e la giustizia sarà servita”.

Masih Alinejad, la cui voce era rauca, ha detto in un breve discorso: “Noi, che abbiamo combattuto da soli per anni, subiamo come una colpa di essere curdi, beluci, bahai, ebrei, donne, omosessuali ed esseri umani. Siamo condannati a morte all’ombra della Repubblica islamica. La nostra condanna a morte non è stata ancora firmata. Se non stiamo insieme, verremo uccisi uno per uno. Ha aggiunto: Oggi la Germania ha espulso due diplomatici della Repubblica islamica. Tutti i diplomatici della Repubblica islamica ei terroristi dovrebbero essere espulsi. Diciamo a tutti i paesi occidentali che la Repubblica islamica è nemica della democrazia.”