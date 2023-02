Arance di Ribera donate dal consorzio alla Missione di Speranza e Carità di fratello Biagio Conte

Aiutare il prossimo attraverso la carità cristiana è una caratteristica del popolo siciliano specialmente dei cittadini di Ribera (la Città delle Arance) che da anni donano alimenti di prima necessità alla Missione di Speranza e Carità di Palermo fondata dal frate laico Biagio Conte che da un mese è venuto a mancare all’affetto di migliaia di persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

È nel ricordo di queste parole di Biagio Conte “Rivolgo un grido disperato ma di speranza all’intera società, non possiamo rimanere inermi spettatori davanti alle tante difficoltà, sofferenze ed emarginazione” che oggi, l’onorevole Carmelo Pace, assieme al Presidente Cuffaro, all’onorevole Totò Cascio, al presidente del Consorzio “Arancia Dop di Ribera” Salvatore Daino e al Consigliere Comunale di Ribera Paolo Caternicchia, hanno avuto l’onore di vivere un momento di fratellanza, di umanità e di condivisione alla Missione Speranza e Carità, accolti dai missionari e gli operatori della missione a cui sono stati generosamente donati dal Consorzio “Arancia Dop di Ribera” circa 1.200 kg di arance e, da parte del riberese Lillo Lo Cascio, dell’olio extra vergine di oliva. Il messaggio sociale che hanno voluto mandare con questo immenso gesto è che “donare è quanto di più vicino al vero significato del verbo amare”.

Le prelibate arance di Ribera vengono coltivate con amore e passione nelle antiche valli costiere della Sicilia occidentale, dove il verde degli agrumeti si intreccia in un meraviglioso contrasto di colori sull’azzurro mar Mediterraneo. Rappresentano una ricchezza naturale capace di fornire sostanze importantissime per la crescita, inserendosi a pieno titolo in una dieta mediterranea sana ed equilibrata. Le famose arance Riberella D.o.p. tutelate vengono esportate e vendute in Europa, Giappone, Cina e Stati Uniti attraverso la linea produttiva e la trasformazione in dolci, marmellate tipiche della zona di origine rurale siciliana.

