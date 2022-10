Sponsor

I vigili del fuoco stanno operando in Via Circonvallazione Ovest a Castelfranco Veneto per l’incendio della copertura di un’attività commerciale: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre son riuscite a circoscrivere le fiamme al tetto dell’edificio, evitando un incendio generalizzato della struttura.tvi/gsl