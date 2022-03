Transizione energetica: 7 incontri dedicati dell’Università di Padova

Da venerdì 11 marzo all’8 giugno il Centro Levi Cases dell’Università di Padova propone sette incontri dedicati ai grandi temi della transizione energetica. “Oltre a portare avanti le attività di ricerca sulla tecnica e l’economia dell’energia, fa parte della missione del Centro Levi Cases – dice il direttore Alberto Bertucco – impegnarsi in attività di comunicazione e divulgazione sui temi della transizione energetica. Questo ciclo di eventi è pensato come una piattaforma di incontro e discussione tra esperti del settore, aziende, docenti universitari ed esponenti delle istituzioni, ma soprattutto è rivolto al pubblico, per promuovere una partecipazione critica riguardo a temi che riguardano tutti, dal caro bollette alla transizione verso fonti energetiche sostenibili”.

Sul piatto i grandi temi diventati adesso drammaticamente importanti: dal fotovoltaico come soluzione per l’industria, le aziende e il terziario, a come fronteggiare il rincaro dei prezzi dell’energia, dall’energia pulita e rinnovabile, alla possibilità del suo stoccaggio, dal modo in cui il PNRR affronta la transizione energetica, alle strategie europee dell’accumulo di energia, fino ai futuri scenari nazionali e europei su idrogeno e rinnovabili.

L’impennata del prezzo delle bollette sta colpendo l’impresa italiana che si vede costretta a ridurre se non interrompere la produzione. Ma oggi c’è una soluzione affidabile e attuabile da subito per difendersi dal caro energia: il fotovoltaico. Puntare all’autonomia energetica, se non totalmente almeno in parte, attraverso l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici in ambito industriale o assicurarsi forniture di energia elettrica tramite i PPA – il Power Purchase Agreement è un contratto a lungo termine che regola la somministrazione di energia elettrica tra un soggetto produttore e un soggetto acquirente – sono la soluzione concreta alla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio l’economia italiana e le imprese. Venerdì 11 marzo dalle ore 10.00 in Archivio Antico del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, con il titolo “Fotovoltaico alleato di industria e agricoltura contro il caro energia” nell’evento organizzato dal Centro Levi Cases con Italia Solare. Nel corso della giornata si approfondiranno tre tematiche:

il contesto attuale nel quale ci muoviamo, la pianificazione di un investimento in impianti fotovoltaici, implicazioni tecniche e strutturali di un impianto.

Interverranno Francesca Da Porto, prorettrice dell’Ateneo con delega alla Sostenibilità, Paolo Rocco Viscontini, Presidente Italia Solare, Arturo Lorenzoni, Università di Padova, Attilio Piattelli, Italia Solare, Helmut Leiter, BayWa r.e., Andrea Zanotti, Zanotti Energy Group, Giovanni Buogo, Solis, e Diego Bartolomei, ESPE. Alle ore 12.00 è prevista una tavola rotonda a cui partecipano: Arturo Lorenzoni, Università di Padova, Davide Macchia, Federdistribuzione, Francesco Meneghetti, Confagricoltura Veneto, Jonathan Morello Ritter, Confapi Padova, Filippo Pancolini, Assindustria Venetocentro, Giuseppe Pastorino, Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo, Attilio Piattelli e Emiliano Pizzini di Italia Solare.