Toscana, in servizio un nuovo treno regionale “Rock”

Domani entrerà in servizio il nono treno Rock sui binari della Toscana. Il treno nella versione a 5 vetture accoglie 1.467 passeggeri che in base alla normativa in corso (riempimento dei mezzi dell’80%) diventano 1.173. Di questi 487 seduti, 9 posti bici, prese elettriche e 50 telecamere di video sorveglianza.

“Con l’arrivo del nono treno Rock in Toscana – spiega l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli- si raggiunge così un terzo della fornitura dei treni Rock destinati alla Regione. Il rinnovo dei treni- prosegue Baccelli – insieme agli investimenti infrastrutturali, va in questa direzione: alleggerire il traffico su gomma e tutelare l’ambiente. Rinnovare i mezzi è una priorità perché alza il livello di gradimento degli utenti, favorendone l’utilizzo”.

Realizzato a Pistoia nello stabilimento Hitachi Rail, ha un consumo energetico ridotto del 30% e utilizza materiali ecosostenibili per una mobilità sempre più integrata e green. Questo è uno dei 100 nuovi treni previsti dal nuovo contratto di servizio che la Regione ha con Trenitalia. Di questi cento, 29 sono treni Rock.