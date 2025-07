Tg News – 8/7/2025

Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Uomo risucchiato da motore aereo, caos a Orio al Serio– Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa in Puglia– Uccide uomo condannato per la morte del figlio– Crollo tetto ristorante Terracina, a Gennaio ristrutturato– Rinviato al 2026 il blocco per le auto diesel Euro 5– Usa riprendono invio armi a Kiev, Mosca reagisce– Report Ue, Italia male su conflitto interessi e media– Regione Lombardia, a Varese la nuova tappa di “Cuori Olimpici”– Previsioni 3B Meteo 9 Luglioazn