Open Fiber, Sicilia prima al Sud a completare Piano Banda Ultra Larga

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia accelera sulla connessione alla fibra ottica FTTH-Fiber to the home: l’Isola è la prima regione al Sud e tra le prime d’Italia a completare il Piano Banda Ultra Larga di Open Fiber, che complessivamente ha interessato 300 Comuni per un investimento di 239 milioni di euro. La conclusione del Piano – promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Infratel Italia – è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a Palermo, nella sede dell’Assemblea regionale siciliana.f15/fsc/gsl