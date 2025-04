Giornale di Sicilia, Romano “Guardiamo al futuro con ottimismo”

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – “Il Giornale di Sicilia ha raccontato la Sicilia per oltre 165 anni e ha raccontato l’Italia prima ancora che fosse unità. Una storia che ci portiamo dietro guardando al futuro con ottimismo. Non credo che un restyling grafico ci faccia guadagnare lettori, ma dimostra che siamo vivi e che continuano a combattere la nostra battaglia. Un giornale che vuole far comprendere tutto ciò che conosciamo già, fare cronaca è complicato su un cartaceo, allora la sfida è far comprendere, fare analisi, approfondimenti e reportage”. Così Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia, alla presentazione del restyling grafico e della nuova linea editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in un evento presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. xb1/vbo/mca1