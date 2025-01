Emiliano “Policlinico di Bari primo in Italia per trapianti di cuore”

Condividi questo articolo:

Sponsor

BARI (ITALPRESS) – “In Puglia, in materia sanitaria. succedono cose straordinarie. Solo che noi le abbiamo fatte diventare ordinarie. Tutti hanno qualcosa di cui lamentarsi in materia sanitaria, accade in tutta Italia. Però non accade in tutta Italia che una struttura di eccellenza come quella per i trapianti di cuore diventi in poco tempo la numero uno d’Italia. La Puglia conquista quotidianamente obiettivi importanti, qui si è creata quella sinergia giusta, sostenuta soprattutto dai cittadini italiani, perché per fare il record dei trapianti di cuore ci vuole il record delle donazioni di cuore. Quindi io innanzitutto ringrazio tutte quelle persone che vanno in comune quando si rifanno la carta di identità e danno la loro disponibilità alla donazione. Ringrazio le famiglie che hanno dato il consenso per chi invece non lo aveva dato in vita e naturalmente ringrazio questo sistema di uomini e donne della rete trapiantologica pugliese, che ha conquistato questo questo importantissimo risultato”. Lo ha detto il Presidente della Puglia Michele Emiliano commentando la notizia che il Policlinico di Bari è stato il primo centro per numero di trapianti di cuore in Italia nel 2024 con 73 trapianti effettuati.xa2/tvi/gtr