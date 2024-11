ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Il big match tra Inter e Napoli finisce in parità– Atalanta, Fiorentina e Lazio volano, a Roma esonerato Juric– Sinner parte fortissimo, battuto De Minaur in due set– L’Olimpia vince di misura, impresa di Varese con la Virtus– Nuovo colore per l’Italia dell’equitazione, dal 2025 giacca azzurra– La Barba al Palo – Povera Roma

