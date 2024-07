Donazzan “Lascio un’eredità importante fatta di buona amministrazione”

VENEZIA (ITALPRESS) – Emozionata ma anche sorridente, Elena Donazzan ha voluto circondarsi delle persone più fidate che l’hanno seguita nei suoi 19 anni di attività in Regione Veneto, per congedarsi ufficialmente e intraprendere il nuovo incarico di Parlamentare Europeo. Lunedì prenderà l’aereo, martedì sarà al lavoro probabilmente in commissione come Vicepresidente della commissione industria, dove si occuperà di fondi europei destinati soprattutto alla formazione e della difesa dell’industria veneta e italiana. Questo è il futuro, ma oggi, a Palazzo Balbi, Elena Donazzan ha portato i numeri, per far comprendere l’attività svolta, e soprattutto le sensazioni e i ringraziamenti per aver avuto il grande privilegio di lavorare così a lungo in quella che ha definito la più bella amministrazione che ci possa essere.

