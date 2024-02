Videosorveglianza, più sicurezza per esercizi commerciali e imprese

Il Ministero dell’Interno, Confcommercio-Imprese per l’Italia e Confesercenti hanno stretto un accordo importante per garantire una maggiore sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese in tutto il territorio nazionale. Il protocollo quadro, firmato al Viminale, mira a collegare i sistemi di video-allarme con le sale operative delle forze di polizia, consentendo una risposta più rapida in caso di rapina e offrendo un supporto importante alle attività investigative. L’accordo, della durata di tre anni, sarà attuato grazie alla collaborazione delle Prefetture con le articolazioni territoriali e di categoria delle Confederazioni, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e legalità nei settori cruciali dell’economia italiana. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa nel garantire interventi tempestivi e accrescere i livelli di sicurezza per tutta la comunità. Ha sottolineato come la veloce interconnessione dei sistemi di video-allarme con le centrali delle forze dell’ordine sia essenziale per contrastare efficacemente il crimine e contribuire alla sicurezza pubblica: “Soluzioni tecnologiche che, grazie a una più veloce interconnettività dei sistemi di video-allarme con le centrali delle forze dell’ordine, consentiranno interventi sempre più tempestivi, oltre a fornire un importante contributo alle attività investigative. Strumenti che tutelando gli esercizi commerciali e le imprese contribuiscono, al contempo, ad accrescere i livelli di sicurezza per l’intera comunità”.

Investire nella sicurezza

La Vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Patrizia Di Dio, ha sottolineato l’importanza di investire nella sicurezza delle città, incoraggiando la collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine per contrastare furti e rapine nei negozi. Ha enfatizzato che l’accordo rafforza la sicurezza partecipata e contribuisce a garantire un ambiente sicuro per le attività commerciali in ogni parte del Paese: “Speriamo contribuisca sempre più a incentivare azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine per scoraggiare l’aumento di furti e rapine nei negozi”. La Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, ha evidenziato il ruolo fondamentale delle attività di vicinato nel presidiare il territorio e ha sottolineato l’importanza dei sistemi di videosorveglianza nel migliorare il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Ha ribadito che la collaborazione tra negozi e forze dell’ordine è essenziale per mantenere le città sicure e vivibili, e che il protocollo contribuirà a tutelare ulteriormente il tessuto economico locale.

Condividi questo articolo: