Giani ”Bene presenza domani a Firenze ministro del lavoro Calderone”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono contento che la nostra regione abbia risposto dopo la proclamazione del lutto regionale. Ho avuto tante telefonate, da Lucca e da Viareggio ad esempio, dove in questi giorni il Carnevale avrebbe imperversato, a Grosseto e a Livorno, per comunicarmi che avrebbero interrotto le manifestazioni previste, e tutto questo per creare quella necessaria sensibilità ai temi della sicurezza sul lavoro dopo questa drammatica vicenda. Ancora c’è un corpo che deve venire fuori da quelle macerie e quindi è stato giusto che questo lutto potesse espandersi non solo a Firenze dove è accaduta questa vicenda ma anche in tutta la Toscana dove c’è un senso di solidarietà e di profonda attenzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della cerimonia di minuto di silenzio svoltasi questo pomeriggio a Palazzo Vecchio a Firenze per commemorare le vittime del crollo avvenuto ieri mattina in un cantiere in via Mariti. “Domani bene che venga la ministra del Lavoro, più autorità nazionali danno con la loro presenza un senso di solidarietà meglio è. Io sono ancora molto provato dalle testimonianze dei familiari che sono arrivati all’ospedale di Careggi per i tre feriti che vi sono ricoverati” ha concluso Giani.

