Marsilio “World Skate Games quasi un’Olimpiade con 12.000 atleti”

PESCARA (ITALPRESS) – “I Mondiali di sport rotellistici sono un evento davvero mondiale. Quasi un’Olimpiade, sono 12.000 atleti che verranno in Italia almeno la metà in Abruzzo che ospita la gran parte delle discipline e delle gare e delle location”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nel corso della presentazione dei World Skate Games Italia 2024. “Sarà un’occasione enorme di visibilità per il nostro territorio, di marketing territoriale, di crescita. Stiamo lavorando e lavoreremo per garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti, ai turisti che verranno da tutto il mondo e che ci osserveranno in tutto il mondo”.ton/gm/gtr