Basilicata: 70mila euro per le nuove imprese agricole

Venti milioni di euro che la Regione Basilicata ha destinato al bando sul primo insediamento dei giovani in agricoltura a valere sul Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027. Per divulgare le opportunità di questo avviso, l’assessore alle Politiche Agricole Alessandro Galella, sta promuovendo una serie di incontri territoriali, che sono partiti ieri dalla provincia di Matera da Grottole, oggi tappa al Comune di Balvano, domani a Nova Siri, e poi ancora Sarconi e Potenza per accompagnare anche la partecipazione all’evento “Green youth village”, la prima conferenza dedicata ai Giovani nei territori rurali che si terrà a Lavello il 31 gennaio prossimo, che darà la possibilità di poter ricevere consulenze private e gratuite con tecnici esperti sui bandi in corso e alle imprese un’occasione di vetrina al contest Buone Pratiche.

I possibili beneficiari

“La prima fase dell’avviso si chiuderà il 16 febbraio prossimo – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Agricole Alessandro Galella nella sala comunale di Balvano rivolgendosi ai più giovani – il nostro obiettivo è intercettare possibili beneficiari, è una opportunità unica, si tratta di un premio forfettario di 70mila euro pro capite per avviare una propria azienda. In questa prima fase di selezione, le procedure sono davvero semplici per istruire la domanda al Siarb. I nostri uffici della Direzione sono sempre disponibili a fornire tutte le informazioni. Vi esorto a visitare il sito internet del CSR Basilicata”. Il bando sul “Primo Insediamento ha prodotto in totale già mille imprenditori agricoli in Basilicata i criteri di ammissibilità: avere un’eta compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti al momento della domanda. Si chiede l’impegno della vitalità aziendale per cinque anni dal finanziamento. “Siamo qui nel vostro territorio perché vogliamo farvi toccare con mano la disponibilità dei nostri uffici, il cui rapporto è fondamentale”.Ci saranno 45 giorni di tempo dalla chiusura della prima fase dalla pubblicazione graduatoria, alla seconda. per presentare il piano di sviluppo aziendale a cui seguirà l’istruttoria e i controlli previsti dall’Ue entro l’estate sarà pubblicata la graduatoria finale.

