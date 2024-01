Tajani “Africa priorità per la politica estera italiana”

ROMA (ITALPRESS) – "Il governo italiano ha voluto con grande forza questo appuntamento, non è un punto di arrivo ma un fondamentale momento di confronto con tutti i vertici del continente africano per fare sempre di più". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al vertice "Italia-Africa". "Le sfide globali sono tante e sempre più complesse – ha aggiunto -. Viviamo in un contesto di tre guerre, il vertice ha una forte valenza strategica. L'Africa rappresenta una priorità della politica estera italiana e della nostra diplomazia economica". "Vogliamo portare il continente africano da protagonista al centro della nostra agenda italiana, questo vertice è un'occasione per un dialogo tra pari per guardare alle sfide di oggi e di domani – ha sottolineato Tajani -. Il governo vuole farlo con uno spirito di partenariato concreto e paritario. La presenza oggi dell'Unione Europea è centrale. Il nostro convinto sostegno dell'adesione dell'Unione Africana al G20 ne è un esempio concreto. L'approccio che siamo seguendo sull'Africa è ispirato alla massima concretezza, guardiamo con grande interesse all'Africa per aumentare gli interscambi commerciali". – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/sat/red 29-Gen-24 12:28

