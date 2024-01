Via libera dal Senato all’autonomia differenziata

ROMA (ITALPRESS) – L'Aula del Senato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti ha approvato il ddl d'iniziativa governativa, collegato alla manovra, sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Il testo passa ora alla Camera. "Il Senato ha approvato il Ddl Autonomia: è un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente, nel rispetto della volontà popolare espressa col voto al centrodestra che lo aveva promesso nel programma elettorale, dai referendum di Lombardia e Veneto e dalle richieste dell'Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. In questo momento mi sento di rivolgere un pensiero particolare a Bobo Maroni", sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Con l'approvazione dell'autonomia oggi in Senato si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che oggi sarebbe stata una bella giornata, e così è stato. Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l'avevano chiesto", afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). ads/sat/red 23-Gen-24 19:05

Condividi questo articolo: