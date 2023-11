Condividi questo articolo:

FIRENZE (ITALPRESS) – Lo stato d’emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri per le alluvioni in Toscana riguarda sette province su 10. A confermarlo, in un videomessaggio, è il presidente della Regione, Eugenio Giani.mgg/gsl (Fonte video: Profilo X Eugenio Giani)