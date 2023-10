Meloni “Non ci sono problemi nella maggioranza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I rapporti tra governo e Mediaset sono i rapporti che ci sono con una grande azienda italiana: una cosa è raccontare se ci sono dei problemi una cosa è tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Salvini, ne tra me e Tajani, non ci sono problemi con Mediaset. C’è un clima generale sereno e poi lo dimostreranno i fatti, quando dobbiamo decidere: decidiamo e andiamo avanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa al termine del vertice europeo, a Bruxelles. “Tutte le mattine sento Salvini e Tajani e ci divertiamo parecchio a leggere la rassegna stampa. Il mondo che vediamo noi non è quello che leggiamo”, ha aggiunto.

