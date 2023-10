Giusi Battaglia torna in libreria con “Le ricette della mia vita”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo dei primi due libri, Giusi Battaglia torna in libreria con nuove delizie della sua amata Sicilia ma non solo, contenute nel volume "Le ricette della mia vita – Dalla cucina siciliana a quella di casa mia, tutte le ricette del cuore" (Cairo editore). Oltre a proseguire il suo viaggio tra i sapori autentici dell'Isola – con numerose ricette tradizionali, dagli antipasti ai dolci -, l'autrice ha deciso di svelare quali sono i piatti della sua vita di tutti i giorni, quelli che prepara abitualmente per la sua famiglia e gli amici. Perché, ci tiene a far sapere, lei non frigge dalla mattina alla sera e usa molto di più le teglie da forno dell'olio per friggere. Quindi accanto alle immancabili leccornie della sua regione – di cui continua a essere fiera ambasciatrice-, come le arancine di ricotta, il pane fritto alla messinese, il polpettone alla siciliana, ci sono anche le prelibatezze della sua quotidianità, semplici e facili da realizzare, che conquisteranno anche i palati più esigenti. Qualche esempio? Bruschette salsiccia e stracchino, mini toast di zucchine, frittata di pasta alla napoletana… tante idee per arricchire il repertorio culinario e portare in tavola colori e gusti sempre nuovi. E in più, una piccola e preziosa guida con le basi della sua cucina. Così se si deve fare la crema di ricotta o di latte, se serve la frolla per le crostate e i biscotti, o la pasta per pizza, focaccia e brioche, non ci si perderà tra mille preparazioni. Giusi Battaglia, palermitana purosangue, da diversi anni si è trasferita a Milano per coltivare la sua passione legata al mondo del giornalismo e degli uffici stampa, dando vita alla sua agenzia di comunicazione. Grande appassionata di cucina, ha sempre coltivato il suo amore per il cibo, cucinando per la famiglia e per gli amici. Pubblicando le foto dei suoi piatti sui social, ha ricevuto per caso una proposta dal gruppo Warner Bros. Discovery, per realizzare un programma di cucina siciliana. Nasce così l'avventura di Giusina in Cucina su Food Network che riscuote un grande successo di pubblico, giunto all'ottava edizione. Da ottobre 2022 è protagonista, sempre su Food Network, anche di un altro programma, Ci vediamo al bar, insieme a Paolo Briguglia. Con Cairo ha pubblicato Giusina in cucina. La Sicilia è servita (2021), e Viaggio in Sicilia (2022). – foto ufficio stampa Cairo – (ITALPRESS). mgg/com 10-Ott-23 13:23

