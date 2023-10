Lazio, Rocca “Grazie a grandi eventi si sbloccano opere importanti”

TORINO (ITALPRESS) – In occasioni dei grandi eventi come la Ryder Cup e, in futuro, per il Giubileo ed Expo, si sbloccano le opere. “Da anni aspettavamo il completamento dei lavori sulla Tiburtina, e adesso la Tiburtina è completata. Così come mi auguro che in futuro, in vista del Giubileo, arriveremo con più preparazione perché stiamo facendo una corsa contro il tempo. E’ comunque un’occasione importante che porterà a Roma circa 30 milioni di turisti a Roma e nel Lazio”. Lo ha detto all’Italpress il governatore del Lazio Francesco Rocca a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino. A proposito del Pnrr, secondo Rocca “Nel Lazio siamo messi abbastanza bene e stiamo rispettando tutte le tempistiche. Sono ottimista e convinto che ci faremo trovare pronti a non sforare la data finale”.

