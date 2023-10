Parco della Giustizia a Bari, Sisto “Rivincita per la città”

Condividi questo articolo:

BARI (ITALPRESS) – “Quello che viviamo oggi è uno dei momenti storici. È la presentazione del progetto, l’opera pubblica più importante per il ministero della Giustizia a livello nazionale, quindi anche per la Puglia e soprattutto per la città di Bari”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine della presentazione del nuovo parco della giustizia del capoluogo pugliese. “Io sono molto contento, ho contribuito con entusiasmo, gioia, rabbia e passione a superare il ricordo obbrobrioso della giustizia sotto le tende che ha fatto il giro del mondo. Bari ne era uscita ferita, oggi ne esce non solo risanata, ma anche rinvigorita da questa importante opera. Un barese non può che avere rabbia rispetto a quello a cui ha dovuto assistere. Io stesso ho fatto udienza sotto le tende e so bene cosa significava tornare a casa con le scarpe sporche, perché a terra, soprattutto quando pioveva, c’erano umidità e fango. La giustizia si è presa però una grande rivincita: avevamo perso 1-0, oggi abbiamo vinto 4-0”, ha concluso.xa2/col3/gtr