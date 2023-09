È morto a 76 anni Jimmy Buffett, il leggendario cantante di ‘Margaritaville’

Jimmy Buffett, il cantautore che ha fatto innamorare milioni di fan con le sue canzoni popolari di vita e flirt su spiagge sabbiose tropicali, è morto nella notte di venerdì. Aveva 76 anni. “Jimmy è morto pacificamente la notte del 1° settembre, circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla musica e dai suoi cani”, si legge in una dichiarazione sul suo sito web. “Ha vissuto la sua vita come una canzone fino all’ultimo respiro e mancherà a tantissimi in tutto il mondo”. Non è noto il luogo del decesso, né la causa. Il cantante aveva dovuto sospendere i concerti programmati a maggio per essere ricoverato in ospedale. Buffett, che soprannominò il suo genere musicale ‘drunken Caribbean rock ‘n’ roll’, è probabilmente meglio conosciuto per ‘Margaritaville’, pubblicato nel 1977 e che lo lanciò alla fama nazionale e nella storia della musica americana. La rivista Forbes ha collocato il patrimonio netto del cantante a 1 miliardo di dollari. Buffett venne nominato per due Grammy Awards. La prima per ‘Hey Good Lookin’’ – una cover del classico di Hank Williams. La seconda per ‘It’s Five O’Clock Somewhere’, in duetto con la superstar country Alan Jackson.

