Mattarella convoca per il 13 giugno il Consiglio Supremo di Difesa

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 13 giugno 2023, alle ore 17. "La riunione del Consiglio – si legge in una nota del Quirinale – sarà l'occasione per un'informativa aggiornata sulla guerra in Ucraina e sulle altre principali aree di crisi nel mondo; sulle implicazioni della congiuntura internazionale per l'Italia; sulle questioni relative alla gestione dei flussi migratori, nel breve termine e in proiezione futura". Inoltre, il Consiglio affronterà "il tema dello stato di efficienza delle Forze armate e del processo di riforma e ammodernamento dello Strumento militare, anche alla luce dei principali programmi di investimento nella difesa e della complessiva politica industriale del Paese". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 06-Giu-23 09:17

