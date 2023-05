Libano: cambia la tassa sulle autovetture importate nel Paese

Selim Saad, consigliere del sindacato degli importatori di auto nuove ed Elie Azzi, capo del sindacato degli importatori di auto usate, ha annunciato che a breve la Direzione delle dogane dovrebbe modificare gli scaglioni fiscali applicabili ai veicoli importati nuovi e usati, nonché il tasso di cambio che verrà preso in considerazione nel calcolo dei dazi doganali. Non hanno tuttavia fornito dettagli specifici sulle modifiche che saranno adottate e hanno affermato di preferire attendere che vengano formalizzate dall’amministrazione doganale prima di commentare. Il gabinetto ha dato il via libera alla modifica di questi scaglioni, che risalgono a quando era ancora in vigore il vecchio cambio ufficiale di 1.507,5 lire per dollaro. Anche il Consiglio della Shura di Stato ha approvato questa modifica. Si prevede che le nuove tariffe riflettano la realtà del tasso del dollaro doganale. La costituzione di solito riserva al parlamento l’intervento in materia fiscale, ma nel 2018 è stata fatta un’eccezione quando il parlamento ha dato il via libera al governo per intervenire in dogana per un periodo di 5 anni (legge n. 93 del 10 ottobre 2018). Il gabinetto ha quindi trasferito i dazi doganali al Consiglio superiore delle dogane. Elie Azzi ha detto che il sindacato degli importatori di auto usate si incontrerà martedì con la direzione delle dogane per discutere i dettagli relativi all’attuazione di questa misura, che il governo provvisorio ha approvato la scorsa settimana. Quando il valore della lira libanese ha iniziato a precipitare nel 2019, il vecchio tasso di cambio ufficiale è stato superato dal tasso di mercato parallelo, che nelle ultime settimane si è attestato a circa 97.000 LL per dollaro. Solo alla fine dello scorso anno, tuttavia, le autorità hanno iniziato a fissare le tasse in base al deprezzamento della lira. Per i dazi doganali, il tasso del dollaro è stato fissato a LL 15.000 sterline per dollaro il 1° dicembre 2022, quindi a LL 45.000 il primo febbraio e a LL 60.000 la scorsa settimana.

