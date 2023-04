Planet Solidarietà: una realtà romana positiva

Un comunicato stampa del 13 aprile del Comando Provinciale di Roma dell’Arma dei Carabinieri dà notizia dell’arresto in flagranza di reato di «un giovane italiano di 22 anni, di Napoli, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 83 anni».

La vicenda raccontata nel comunicato è una tipica truffa a danno di anziani.

La vittima riceve una telefonata da due persone, una che si finge nipote e l’altra direttore delle poste: il nipote ha un debito di 4.000 Euro; è nei guai se non paga subito.

Nel caso di specie, però, la vittima aveva partecipato ad una campagna di sensibilizzazione promossa dallo stesso Comando Provinciale e dall’Associazione Planet Solidarietà ed era stata informata direttamente dal maresciallo, comandante la Stazione dei Carabinieri di Roma Centocelle, circa le tipologie di truffe ai danni degli anziani.

La nonnetta ha immediatamente contattato i Carabinieri che hanno così predisposto un mirato servizio: arrestando in flagrante il preteso truffatore (molto correttamente il comunicato, dopo avere informato che l’arresto è stato convalidato nel corso di un rito direttissimo, ha precisato «che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagati deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva»).

L’associazione onlus Planet Solidarietà è stata fondata e fa capo all’Avv. Francesco Figliomeni (già vice Presidente del Consiglio Comunale di Roma e responsabile nazionale delle Politiche Sociali di Fratelli d’Italia).

Si tratta di un’associazione molto attiva sul territorio romano che da sempre si è distinta per progetti sociali quali raccolte pro Ucraina, un importantissimo progetto sulla CardioProtezione, con donazioni di Defibrillatori nelle scuole; e numerose non donazioni di apparecchiature scientifiche ad ospedali della Capitale.

Il progetto di sensibilizzazione sulle truffe agli anziani, oltre che col Comando Provinciale dei Carabinieri, è stato attuato anche con la partecipazione del rinnovato Consiglio dell’Ordine di Roma, che ha inteso così rimarcare l’attenzione della categoria professionale per le persone meno difese.

L’Avv. Francesco Figliomeni, a commento del fatto ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Vogliamo ringraziare sentitamente l’Arma dei Carabinieri, ed in particolare i militari della Stazione di Roma Centocelle, che hanno arrestato in flagranza di reato una persona mentre stava concludendo una truffa ai danni di un’anziana che, memore delle raccomandazioni ricevute nell’ambito della campagna di sensibilizzazione delle fasce più deboli – circa le tipologie di truffe ai danni degli anziani – ha immediatamente contattato i Carabinieri. Questo ci dimostra come siano importanti queste campagne e vogliamo sempre più ringraziare l’Arma dei Carabinieri per le loro quotidiane attività. Rammentiamo con orgoglio che, alcune di esse, finalizzate al contrasto dell’esecrabile fenomeno delle truffe, sono state organizzate presso la sede dell’associazione Planet Solidarietà grazie all’impegno dei Maggiori Orlando e Di Stefano e dei Luogotenenti Iannaccone e Sangermano, con la gradita presenza dell’attuale vice presidente della giunta regionale del Lazio On. Roberta Angelilli e con i vertici dell’Avvocatura romana, della quale mi onoro di far parte, presente con il presidente Nesta ed il Segretario Graziani. La sicurezza è un bene assoluto e nulla deve essere trascurato per arginare e soprattutto prevenire un così odioso reato».

