In questo numero di Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Rapporto Onu, il buco dell’ozono si sta chiudendo– Rifiuti, 600 milioni per l’economia circolare– Mediterraneo a rischio, allarme per ondate di caldo– Accelerazione green sulle casemgg/gtr/col