Giornata della Legalità: Anf in memoria della strage di Capaci

L’Associazione Nazionale Forense parteciperà alla celebrazione in programma a Palermo in occasione della Giornata della Legalità, per ricordare le vittime delle stragi di mafia nel 30° anniversario dell’attentato di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita, lungo l’autostrada per Palermo, Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. “La lotta alla mafia è una battaglia di libertà contro chi soffoca le coscienze. Vogliamo con la nostra iniziativa ricordare il sacrificio di chi combattendola ha perso la vita, ma che ha dato ulteriore forza allo Stato per contrastarla e ha reso ineludibile il dovere di tutti noi di fare la propria parte per porre fine a violenze e soprusi”. Così il Segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, Giampaolo Di Marco, nel presentare l’iniziativa dell’associazione.

Oggi si terrà il torneo “Un calcio alla mafia” giunto alla sua settima edizione. Venerdì 20 maggio si terrà la conferenza “Il tempo d(e)i Capaci: storia, diritto, persone della lotta alla mafia. Appuntamento a Palazzo Branciforte alle ore 16. Interverranno per i saluti istituzionali: Carmela Liuzzi (Presidente di ANF), Raffaele Bonsignore (Presidente della Fondazione Sicilia), Francesco Leone (Presidente Agius – Ata Palermo), Maria Masi (Presidente del Consiglio Nazionale Forense), Sergio Paparo (Coordinatore Organismo Congressuale Forense) Antonello Armetta (Presidente Consi. Ordine avvocati di Palermo), Giuseppe Di Stefano (Presidente Unione Ordini Forensi della Sicilia), Carmelo Miceli (componente commissione Giustizia e commissione nazionale Antimafia).

Tra i relatori Giampaolo Di Marco (Segretario Generale ANF), Antonio Balsamo (Presidente Tribunale Palermo), Stefano Giordano (Foro di Palermo), Mari Albanese (Co-autrice del libro “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato), Andrea Merlo (docente diritto penale facoltà scienze politiche e delle relazioni internazionali UNIPA). Le giornate del 21 e 22 saranno dedicate al Consiglio nazionale dell’Associazione, che poi nella giornata del 23 prenderà parte agli eventi commemorativi della Fondazione Falcone, presso l’Albero Falcone, dalle ore 17.