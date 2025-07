Giubileo dei Giovani, AIG “I ragazzi chiedono di essere ascoltati”

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – “Il Giubileo dei Giovani è un evento straordinario che porterà a Roma milioni di giovani pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. L’AIG ha nella sua missione la promozione della partecipazione giovanile, della cittadinanza attiva e del volontariato. Inorridisco quando sento definire i nostri giovani ‘bamboccioni’. Lo vediamo dai numeri: c’è necessità di investire sempre di più e permettere ai giovani di partecipare, perché la richiesta è in costante crescita. Lo abbiamo visto nelle nostre recenti iniziative, da Caivano a Palermo: la loro risposta è stata fortissima”. Lo ha dichiarato Federica Celestini Campanari, Presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), intervenuta questa mattina a Radar, il format di Urania TV.“Occorre capire bene il modo in cui comunicare con i giovani e come aprire loro le porte della vita pubblica, della vita democratica della nazione, per permettergli di investire il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie capacità. Cosa chiedono? Di essere ascoltati. Talvolta i giovani vengono coinvolti solo per dimostrare che ci sono; occorre invece dare loro uno spazio reale e permettergli di raccontarsi, di capire, di criticare”.mgg/gtr(Fonte video: Urania TV)