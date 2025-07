Da Novartis 150 milioni per ricerca e sviluppo entro il 2028

Condividi questo articolo:

MILANO (ITALPRESS) – Gli “under 40” hanno fiducia nella ricerca medico-scientifica. Il 73% crede che grazie alla ricerca sarà possibile curare tra 5 anni una malattia che ora è incurabile. Eppure, per 7 giovani su 10, nei prossimi 5 anni la salute degli italiani peggiorerà a causa del difficoltoso accesso alla prevenzione e alle cure, con tempi di attesa più lunghi e maggiori costi. A rivelare questo paradosso è l’indagine “Scienza e salute: la voce dei giovani”, promossa da Novartis in occasione dell’evento “Sound of Science” che ha riunito a Milano, nella sede del Palazzo Lombardia, istituzioni, medici e ricercatori. Entro il 2028 Novartis Italia metterà in campo oltre 150 milioni in ricerca e sviluppo.f20/mgg/gsl