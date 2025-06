Bankitalia, crescita debole per l’economia calabrese nel 2024

Condividi questo articolo:

CATANZARO (ITALPRESS) – “Il prodotto interno è aumentato dello 0.8% (1,3% nel 2023), rispetto al quale si evidenzia la debolezza dei consumi, che hanno beneficiato solo in parte della riduzione dell’inflazione e la perdita del potere d’acquisto non ancora del tutto recuperata. A dispetto dei livelli di stabilità del comparto manifatturiero, nel settore dei servizi si risente della debolezza del comparto commerciale, ma si registra un aumento delle presenze turistiche nella regione specialmente grazie alla componente straniera”. Lo ha detto Marcello Malamisura, capo filiale della Banca d’Italia di Catanzaro, a margine della presentazione del rapporto sull’economia in Calabria 2024. xd2/vbo/mca2