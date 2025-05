MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo degli scorsi anni, tornano i Made in Italy Days su Amazon.it: otto giorni di offerte su un’ampia selezione di prodotti Made in Italy disponibili su amazon.it/madeinitalydays dal 26 maggio al 2 giugno, per coronare la Festa della Repubblica Italiana.

Protagoniste indiscusse le eccellenze del Made in Italy, che Amazon ospita all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, che proprio quest’anno compie 10 anni, con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle piccole e medie imprese (“PMI”) italiane sia in Italia, sia all’estero. Oggi la vetrina Made in Italy è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di oltre 3 milioni di prodotti, di cui oltre 2 milioni solo nel negozio online Amazon.it, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane che vendono all’estero. Dal 2019, inoltre, Amazon collabora con Agenzia ICE in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende.

Grazie ai Made in Italy Days, i clienti potranno scoprire prodotti tipici e rappresentativi del territorio e immergersi nell’artigianato e nelle tradizioni che rendono l’Italia un esempio di eccellenza nel mondo. Questa è, inoltre, l’occasione per scoprire le tante piccole e medie imprese che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere le proprie specialità in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di celebrare quest’anno un’importante ricorrenza: i primi dieci anni della vetrina Made in Italy su Amazon.it. In questo decennio abbiamo lavorato per valorizzare al massimo la tradizione artigianale italiana, offrendo ai clienti di tutto il mondo l’opportunità di scoprirla e apprezzarla. Abbiamo avuto l’onore di collaborare con un numero sempre crescente di PMI italiane, che hanno colto l’opportunità di vendere i propri prodotti su Amazon.it, raggiungendo clienti in ben undici Paesi” – afferma Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it. “L’edizione di quest’anno dei Made in Italy Days è quindi doppiamente speciale: da un lato, rappresenta un appuntamento imperdibile per celebrare l’eccellenza italiana attraverso offerte speciali ed esclusive su migliaia di prodotti; dall’altro, segna un momento significativo per festeggiare questo importante traguardo”.

Tutti i prodotti disponibili sono realizzati da piccole e medie imprese italiane e da marchi italiani rinomati a livello internazionale.

Dalla cucina, con specialità tipiche gastronomiche, vini e liquori, al mondo della casa e dell’arredamento, passando per abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza, i clienti possono scegliere tra un’ampia selezione di prodotti provenienti da tutta Italia, scoprendo anche specialità locali da Nord a Sud. Lanciata nel 2015 con la prima sezione regionale dedicata alla Toscana e un catalogo di 5.000 prodotti, la vetrina si è evoluta costantemente nel tempo, ampliando l’offerta e rafforzando il proprio ruolo nella valorizzazione del Made in Italy. Attualmente, sono 18 i percorsi regionali disponibili in vetrina: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

– news in collaborazione con Amazon –

– foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).

