ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– L’Inter vuole rialzare la testa nella notte più importante– Il Bologna frena a Udine, rimonta Lazio sul Parma– Arnaldi vince ancora, più forte del black-out– La Virtus e Trapani in testa, Pistoia e Scafati cercano il miracolo– Abodi “Atalanta-Lecce non rinviata? Calcio dovrebbe sapersi inchinare”/gtr