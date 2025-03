MILANO (ITALPRESS) – “Ti devi dare degli obiettivi, devi mettere giù una scaletta, non solo in termini di risultato, ma in termini di su che cosa vogliamo lavorare, in termini di performance. Comunque è vero, è stata una stagione pazzesca, ma un’atleta del mio livello deve provare a fare ancora meglio”. Lo ha dichiarato Federica Brignone dopo essere tornata in Italia e aver vinto la Coppa del Mondo di sci alpino.

pia/glb/mca2

Condividi questo articolo: