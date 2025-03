Asian Film Festival. La diplomazia culturale del cinema

La programmazione della XXII edizione del concorso cinematografico “Asian Film Festival”, ospitato tradizionalmente dal cinema Farnese di Roma, nella splendida cornice di Campo de’ Fiori, prevede diciannove film in concorso, sette fuori concorso e una sezione Newcomers composta da dieci opere prime. Da quest’anno avrà tre giurie, la prima, presieduta dal cineasta Giulio Base, già direttore artistico del Torino Film Festival, e composta dai giornalisti Gianluca Arnone e Luca Bove, assegnerà cinque premi: miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior attrice e miglior film originale. Le altre due saranno giurie studentesche, una della RUFA-Rome University of Fine Arts, che premierà il miglior cortometraggio, e un’altra della UNINT- Università degli Studi Internazionali di Roma, che assegnerà il premio per la sezione Newcomers. “Questo Festival è un unicum – ha commentato l’on. Mollicone, Presidente della VII commissione Cultura della Camera nella conferenza stampa di presentazione della edizione 2005 – nel panorama internazionale, confermandosi ogni anno come maggior vetrina del cinema asiatico nel mondo”.

Arricchiscono il programma del festival, diretto da Antonio Termenini, giornate dedicate alle cinematografie di Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Vietnam a cui si aggiunge, per la prima volta, anche l’Indonesia. Una grande opportunità per chi volesse immergersi nella cultura e nel cinema di questi Paesi attraverso una selezione di opere uniche e incontri con autori e produttori. “Operazioni come queste – ha aggiunto Mollicone – hanno l’obiettivo di rafforzare tramite l’audiovisivo la fondamentale forza motrice della diplomazia culturale e consolidare i legami con Paesi lontani, dove sempre di più si apprezza la storia cinematografica italiana”. “Da sempre sosteniamo – ha concluso il Presidente – che non possa esistere solo una diplomazia tradizionale. Anche la diffusione culturale occupa un ruolo di primo piano nelle strategie di politica estera e parlamentari italiane”.

Il concorso comincia martedì 8 aprile, alle 18.00, con Guardian of Honor di Joselito Altarejos, la storia di una madre che deve confrontarsi con una storia familiare di abusi. Al termine il cortometraggio A Year Apart di Chin Ocean. A inaugurare ufficialmente il festival, Blue Sun Palace di Constance Tsang, fuori concorso, in anteprima italiana. Blue Sun Palace è il primo intenso film di una giovane filmaker americana di origine cinese. E’ stato presentato alla Semaine de la Critique a Cannes nel 2024 e ha vinto il Premio French Touch della giuria. Tra i titoli di rilievo dell’edizione 2025 troviamo The Embers, film in concorso, di Chung Mong-Hong. Protagonista il detective Chang che indaga su un omicidio legato a un caso di spionaggio di 50 anni prima, scatenando una serie di eventi mortali. Elegies di Ann Hui, la regista vincitrice del Leone d’Oro esplora la poesia contemporanea di Hong Kong attraverso alcuni incontri con noti poeti, mostrando due personalità opposte, Huang Can-ran e Liu Wai-tong.

Tra gli ospiti di questa edizione i produttori Panu Aree, che arriva dalla Thailandia, Jeremy Chua, anche direttore del Singapore International Film Festival e Loeloe Hendra Komara.

