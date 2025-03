Umbria a tutta velocità con il Piano Banda Ultra Larga di Open Fiber

Condividi questo articolo:

PERUGIA (ITALPRESS) – Open Fiber ha completato il Piano Banda Ultra Larga in Umbria, portando la connettività nei 77 comuni coinvolti a un totale di circa 117 mila case e a 336 sedi della Pubblica Amministrazione tra scuole, ospedali, ambulatori, uffici comunali, biblioteche e stazioni di forze dell’ordine. La chiusura del Piano, promosso dal Mimit e gestito da Infratel Italia, è stata annunciata nel corso di un incontro nella sede del POST – Museo della Scienza di Perugia.La nuova infrastruttura di oltre 2.100 chilometri può raggiungere una velocità di 10 Gigabit per secondo, con conseguenti benefici per cittadini, imprese e PA: dalla telemedicina allo smart working, dal monitoraggio del territorio alla gestione dell’illuminazione pubblica.col/fsc/gsl