Trenitalia, Giaconia “In Sicilia treni di ultima generazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono treni di ultima generazione e presentiamo la nuova livrea, che non è solo un vestito nuovo, giallo, verde con i colori della sostenibilità, ma vuole essere un messaggio forte del nostro prodotto. I treni nuovi di ultima generazione sono tutti sostenibili, consumano meno energia e i treni ibridi che abbiamo portato in Sicilia sono 22. Sono fatti tutti con materiali riciclabili. La nuova livrea non è solo sostenibilità, ma anche accessibilità al servizio pubblico”. Lo ha detto Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, partecipando alla presentazione alla Stazione centrale di Palermo delle novità del Regionale, nuovo brand di Trenitalia.

